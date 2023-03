Quando si registra la prossima puntata di Amici 22? Data e anticipazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Italia intera si è stretta attorno al dolore della famiglia di Maurizio Costanzo e sono stati tanti, tantissimi, i pensieri rivolti a sua moglie, Maria De Filippi, che non lo ha mai lasciato solo e che per oltre 20 anni è stata al suo fianco. E l’ha supportato. Venerdì scorso la triste notizia, inaspettata e improvvisa, della morte del giornalista ha lasciato tutti senza parole e il decesso ha stravolto i palinsesti Mediaset. Niente Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te: tutti programmi condotti dalla De Filippi, che ha deciso, come è giusto che sia, di prendersi un po’ di pausa dal piccolo schermo. Nonostante le puntate siano state registrate prima della scomparsa del re dei talk show. Ora, però, la domanda di molti è una: Quando ritorna in onda la De Filippi? E Quando sarà possibile sintonizzarsi di nuovo su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Italia intera si è stretta attorno al dolore della famiglia di Maurizio Costanzo e sono stati tanti, tantissimi, i pensieri rivolti a sua moglie, Maria De Filippi, che non lo ha mai lasciato solo e che per oltre 20 anni è stata al suo fianco. E l’ha supportato. Venerdì scorso la triste notizia, inaspettata e improvvisa, della morte del giornalista ha lasciato tutti senza parole e il decesso ha stravolto i palinsesti Mediaset. Niente Uomini e Donne,e C’è Posta per te: tutti programmi condotti dalla De Filippi, che ha deciso, come è giusto che sia, di prendersi un po’ di pausa dal piccolo schermo. Nonostante le puntate siano statete prima della scomparsa del re dei talk show. Ora, però, la domanda di molti è una:ritorna in onda la De Filippi? Esarà possibile sintonizzarsi di nuovo su ...

