Quando si gioca Tottenham-Milan? Calendario ritorno Champions League, programma, orario, tv e streaming (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ in programma mercoledì 8 marzo il ritorno degli ottavi di Champions League tra Milan e Tottenham. Dopo l’1-0 dell’andata maturato al Meazza di Milano, la sfida decisiva si giocherà nel nuovo impianto del club inglese, il Tottenham Hotspurs Stadium, il New White Hart Lane, a Londra. Calcio di inizio alle 21.00 per un match che vedrà la diretta in esclusiva da parte di Amazon Prime Video. Il successo dell’andata, ottenuto grazie al gol in avvio di Brahim Diaz, contro la squadra di Antonio Conte aveva segnato per i rossoneri un punto di svolta importante nell’uscire dalla crisi che sembrava attanagliare la formazione allenata da Stefano Pioli in questo avvio di 2023. Da quel match, il Milan hanno vinto anche in casa del Monza (1-0) e a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ inmercoledì 8 marzo ildegli ottavi ditra. Dopo l’1-0 dell’andata maturato al Meazza dio, la sfida decisiva si giocherà nel nuovo impianto del club inglese, ilHotspurs Stadium, il New White Hart Lane, a Londra. Calcio di inizio alle 21.00 per un match che vedrà la diretta in esclusiva da parte di Amazon Prime Video. Il successo dell’andata, ottenuto grazie al gol in avvio di Brahim Diaz, contro la squadra di Antonio Conte aveva segnato per i rossoneri un punto di svolta importante nell’uscire dalla crisi che sembrava attanagliare la formazione allenata da Stefano Pioli in questo avvio di 2023. Da quel match, ilhanno vinto anche in casa del Monza (1-0) e a ...

