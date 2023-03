Quando si gioca Napoli-Eintracht Francoforte? Calendario ritorno Champions League, programma, orario e streaming (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la bella vittoria della partita di andata al “Waldstadion” di Francoforte contro l’Eintracht nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con un perentorio 0-2 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo, per il Napoli l’obiettivo è già spostato sul ritorno al “Maradona”, dove la squadra di Luciano Spalletti cercherà di chiudere la pratica e arrivare dove non è mai arrivato nella sua storia, ai quarti della competizione europea più importante. In campionato ormai il Napoli viaggia a tappe forzate verso lo scudetto, ritrovandosi adesso a 18 punti di distanza dalla seconda in classifica. I tedeschi in Bundesliga, dopo tre belle vittorie, hanno risentito della sconfitta in Europa, perdendo anche una partita decisiva per il loro campionato. Sono stati sconfitti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la bella vittoria della partita di andata al “Waldstadion” dicontro l’nell’andata degli ottavi di finale di, con un perentorio 0-2 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo, per ill’obiettivo è già spostato sulal “Maradona”, dove la squadra di Luciano Spalletti cercherà di chiudere la pratica e arrivare dove non è mai arrivato nella sua storia, ai quarti della competizione europea più importante. In campionato ormai ilviaggia a tappe forzate verso lo scudetto, ritrovandosi adesso a 18 punti di distanza dalla seconda in classifica. I tedeschi in Bundesliga, dopo tre belle vittorie, hanno risentito della sconfitta in Europa, perdendo anche una partita decisiva per il loro campionato. Sono stati sconfitti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come… - alecrepes : @Brunetto_01 @louroth84 facile prendere 4 pere quando la tua squadra non gioca a calcio, gli anni precedenti il cazzo lo prendevi comunque - RossoneroSte : #Giroud non sarà un attaccante da 20 gol a campionato, ma quando gioca così la squadra riesce sempre a creare occas… - Dulafive : Pogba, considerato che nella sua vita a Manchester è diventato un catorcio e non gioca da quando c'era Prodi al gov… - HungryMarcio : Io vorrei capire cosa ci guadagnate a difendere alcuni giocatori anche quando sono indifendibili. Perché c'è sempr… -