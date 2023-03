Quando ritornano Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Amici: la decisione di Mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023) I programmi ideati e condotti da Maria De Filippi sono stati sospesi dal 24 febbraio 2023, giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo. La decisione è stata presa dai vertici di Mediaset come segno di rispetto e di vicinanza per la meravigliosa e storica conduttrice televisiva milanese. Proprio nelle ultime ore, molti appassionati dei prodotti televisivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti positive al Covid: l’annuncio Amici 2022/2023, spuntano i nomi dei nuovi giudici serali: in lizza due pupille di Maria De Filippi Amici 22, cinque allievi in bilico: Niveo e Samuel a rischio sostituzione Amici 22, anticipazioni 5 ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) I programmi ideati e condotti da Maria De Filippi sono stati sospesi dal 24 febbraio 2023, giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo. Laè stata presa dai vertici dicome segno di rispetto e di vicinanza per la meravigliosa e storica conduttrice televisiva milanese. Proprio nelle ultime ore, molti appassionati dei prodotti televisivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti positive al Covid: l’annuncio2022/2023, spuntano i nomi dei nuovi giudici serali: in lizza due pupille di Maria De Filippi22, cinque allievi in bilico: Niveo e Samuel a rischio sostituzione22, anticipazioni 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BimbAmica : RT @laIsa_M_: #marzo In teoria dovrebbe essere il mese delle attese, delle cose che ignoriamo mentre sono in cammino… Chi ha pazienza aspe… - Labellasospesa : RT @laIsa_M_: #marzo In teoria dovrebbe essere il mese delle attese, delle cose che ignoriamo mentre sono in cammino… Chi ha pazienza aspe… - Daniel48592397 : RT @laIsa_M_: #marzo In teoria dovrebbe essere il mese delle attese, delle cose che ignoriamo mentre sono in cammino… Chi ha pazienza aspe… - Ipocontro : RT @laIsa_M_: #marzo In teoria dovrebbe essere il mese delle attese, delle cose che ignoriamo mentre sono in cammino… Chi ha pazienza aspe… - laIsa_M_ : #marzo In teoria dovrebbe essere il mese delle attese, delle cose che ignoriamo mentre sono in cammino… Chi ha paz… -