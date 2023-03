Quando nasce il figlio di Aurora Ramazzotti (Di mercoledì 1 marzo 2023) La settimana scorsa ha fatto impazzire tutti di tenerezza Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio, cantando con papà Eros sul palco della prima puntata di “Michelle Impossible & Friends”, trasmissione della mamma (visibilmente commossa, anche perché hanno cantato “Più bella cosa”, che notoriamente l’ex marito aveva dedicato a lei) … In attesa di vedere la seconda puntata, che sarà stasera in prima serata su Canale 5, vogliamo scoprire Quando nascerà il bambino di Aurora e del suo fidanzato Goffredo Cerza? Manca davvero poco! Aurora: Quando partorirà? Aurora, conduttrice ed influencer 26enne vista in alcune pubblicità televisive, ne ha parlato su Instagram (dove ha condiviso questo periodo coi follower), fornendo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) La settimana scorsa ha fatto impazzire tutti di tenerezza, incinta del suo primo, cantando con papà Eros sul palco della prima puntata di “Michelle Impossible & Friends”, trasmissione della mamma (visibilmente commossa, anche perché hanno cantato “Più bella cosa”, che notoriamente l’ex marito aveva dedicato a lei) … In attesa di vedere la seconda puntata, che sarà stasera in prima serata su Canale 5, vogliamo scoprirerà il bambino die del suo fidanzato Goffredo Cerza? Manca davvero poco!partorirà?, conduttrice ed influencer 26enne vista in alcune pubblicità televisive, ne ha parlato su Instagram (dove ha condiviso questo periodo coi follower), fornendo ...

