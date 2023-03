Quale futuro per la guerra in Ucraina: Putin vuole un’altra Siria in Europa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 24 febbraio scorso è scoccato il primo anniversario della guerra in Ucraina. Questo conflitto armato ha vissuto e sta vivendo diverse fasi. Inizialmente a manovrare le offensive era l’esercito di Mosca, che ha provato senza successo a colpire in più punti con l’obiettivo di prendere Kiev per “denazificare” e “demilitarizzare” il regime. Dopo un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 24 febbraio scorso è scoccato il primo anniversario dellain. Questo conflitto armato ha vissuto e sta vivendo diverse fasi. Inizialmente a manovrare le offensive era l’esercito di Mosca, che ha provato senza successo a colpire in più punti con l’obiettivo di prendere Kiev per “denazificare” e “demilitarizzare” il regime. Dopo un InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Protocollo2000 : RT @Cazzaccimiei1: Il futuro di questo paese è fatto di gente che non sa scrivere in italiano e si sta laureando in medicina, persone che s… - SoleileNicola : RT @is16__: “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GFVIP non hanno avuto modo di stare insieme, ma la loro alchimia, contro la… - IamLiuk : RT @Cazzaccimiei1: Il futuro di questo paese è fatto di gente che non sa scrivere in italiano e si sta laureando in medicina, persone che s… - simonamancini24 : RT @Cazzaccimiei1: Il futuro di questo paese è fatto di gente che non sa scrivere in italiano e si sta laureando in medicina, persone che s… - domercoli : RT @Lanternaweb: ?? L'evento di domani: 'EDILIZIA: TRA PRESENTE E FUTURO', durante il quale il nostro direttore Alessandro Verrelli intervis… -