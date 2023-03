Qual’è ad oggi la rendita di un buono sottoscritto nel 1985? Pazzesco (Di mercoledì 1 marzo 2023) Negli anni Ottanta sottoscrivere un buono fruttifero postale significava avere un rendimento a scadenza tutt’altro che trascurabile. Come sapete, adesso la situazione è cambiata, considerato che il migliore buono del momento sottoscrivibile da un adulto – il bfp 4×4 – dopo 16 anni offre un rendimento annuo lordo di appena il 3,00%. Ci sono anche da considerare le tasse sugli interessi e l’imposta di bollo, che riducono ulteriormente l’importo erogato. Ora, in molti posseggono ancora vecchi buoni del 1985 per cui è legittimo chiedersi quanto possano valere oggi. Per esempio, quando può rendere oggi un titolo da 7 milioni di lire? Rammentiamo che il calcolatore messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti nel calcolo non conteggia l’imposta di bollo. Foto di un buono ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Negli anni Ottanta sottoscrivere unfruttifero postale significava avere un rendimento a scadenza tutt’altro che trascurabile. Come sapete, adesso la situazione è cambiata, considerato che il miglioredel momento sottoscrivibile da un adulto – il bfp 4×4 – dopo 16 anni offre un rendimento annuo lordo di appena il 3,00%. Ci sono anche da considerare le tasse sugli interessi e l’imposta di bollo, che riducono ulteriormente l’importo erogato. Ora, in molti posseggono ancora vecchi buoni delper cui è legittimo chiedersi quanto possano valere. Per esempio, quando può rendereun titolo da 7 milioni di lire? Rammentiamo che il calcolatore messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti nel calcolo non conteggia l’imposta di bollo. Foto di un...

