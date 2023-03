Qualcosa non torna nella foto dei «mercenari neonazisti» in Ucraina con la bandiera della Repubblica di Salò (Di mercoledì 1 marzo 2023) I Il 1° marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata su Facebook il 18 febbraio. La foto ritrae quattro uomini in uniforme mimetica che espongono una bandiera tricolore a strisce verticali rosse, bianche e verdi, con al centro l’immagine stilizzata di un’aquila che regge un fascio littorio. Due dei quattro individui, inoltre, sono immortalati con il braccio destro teso, un gesto conosciuto come “saluto romano” e comunemente utilizzato da esponenti di estrema destra per richiamare il periodo fascista. Il contenuto è stato pubblicato su Facebook insieme al commento: «mercenari neonazisti italiani in Ucraina con la bandiera della Repubblica di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 marzo 2023) I Il 1° marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata su Facebook il 18 febbraio. Laritrae quattro uomini in uniforme mimetica che espongono unatricolore a strisce verticali rosse, bianche e verdi, con al centro l’immagine stilizzata di un’aquila che regge un fascio littorio. Due dei quattro individui, inoltre, sono immortalati con il braccio destro teso, un gesto conosciuto come “saluto romano” e comunemente utilizzato da esponenti di estrema destra per richiamare il periodo fascista. Il contenuto è stato pubblicato su Facebook insieme al commento: «italiani incon ladi ...

