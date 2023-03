"Qualcosa dal punto di vista legale": Mourinho sbrocca con l'arbitro, finisce malissimo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la Cremonese la prima vittoria in Serie A dopo 27 anni, per la Roma una caduta inaspettata in Lombardia e un José Mourinho infuriato. Il portoghese è stato espulso dall'arbitro Piccinini dopo il litigio con il quarto uomo Serra, lo stesso che annullò il gol di Messias in Milan-Spezia 1-2 della scorsa stagione. Una reazione furibonda del tecnico, che ha urlato al direttore di gara: “Non è me che devi mandare via ma lui!”. Lo fa con la determinazione di chi ha subito una decisione ingiusta e lo conferma nelle interviste a Dazn: "Era una normale azione di gioco – inizia così la spiegazione di Mourinho – come quando l'arbitro ti dice tranquillo mister, vai in panchina… bevi un po' d'acqua". Spiegazione che però non è bastata: Mourinho è stato squalificato per due gare dal giudice sportivo per "gravi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la Cremonese la prima vittoria in Serie A dopo 27 anni, per la Roma una caduta inaspettata in Lombardia e un Joséinfuriato. Il portoghese è stato espulso dall'Piccinini dopo il litigio con il quarto uomo Serra, lo stesso che annullò il gol di Messias in Milan-Spezia 1-2 della scorsa stagione. Una reazione furibonda del tecnico, che ha urlato al direttore di gara: “Non è me che devi mandare via ma lui!”. Lo fa con la determinazione di chi ha subito una decisione ingiusta e lo conferma nelle interviste a Dazn: "Era una normale azione di gioco – inizia così la spiegazione di– come quando l'ti dice tranquillo mister, vai in panchina… bevi un po' d'acqua". Spiegazione che però non è bastata:è stato squalificato per due gare dal giudice sportivo per "gravi ...

