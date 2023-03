Putin, via al processo per cercare i soldi dello zar (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Caccia ai soldi di Vladimir Putin in Svizzera. Al via mercoledì 8 marzo il processo a Zurigo per i dipendenti della filiale svizzera di Gazprombank per depositi a nome del violoncellista russo Sergei Rodulgin. Somme di denaro che in realtà potrebbero essere collegate al presidente russo Vladimir Putin. La banca ha nel frattempo cessato l’attività. Il ministero pubblico del Canton Zurigo ha rinviato a giudizio il Ceo e altri tre dirigenti di Gazprombank Schweiz (Gpbs) e ha intenzione di chiedere per ognuno una condanna a sette mesi di detenzione con la condizionale. È quanto emerge dall’atto d’accusa di cui hanno riferito oggi le testate online di Tamedia, visto anche da Keystone-ATS. Il sospetto è che su due conti aperti nel 2014 e gestiti fino al 2016 – quando cioè la Russia aveva già annesso la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Caccia aidi Vladimirin Svizzera. Al via mercoledì 8 marzo ila Zurigo per i dipendenti della filiale svizzera di Gazprombank per depositi a nome del violoncellista russo Sergei Rodulgin. Somme di denaro che in realtà potrebbero essere collegate al presidente russo Vladimir. La banca ha nel frattempo cessato l’attività. Il ministero pubblico del Canton Zurigo ha rinviato a giudizio il Ceo e altri tre dirigenti di Gazprombank Schweiz (Gpbs) e ha intenzione di chiedere per ognuno una condanna a sette mesi di detenzione con la condizionale. È quanto emerge dall’atto d’accusa di cui hanno riferito oggi le testate online di Tamedia, visto anche da Keystone-ATS. Il sospetto è che su due conti aperti nel 2014 e gestiti fino al 2016 – quando cioè la Russia aveva già annesso la ...

