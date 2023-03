Pure l' Fbi inchioda la Cina | le prove che il Covid è uscito da un laboratorio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ritorna ai massimi livelli la tensione tra Usa e. E stavolta è colpa dell'Fbi. “È molto probabile che il-19 siada uncinese, ovvero sia il risultato di un errore in una Wuhan”. A fare tali dichiarazioni è stato il capo dell'Fbi Christopher Wray, che in una intervista a Fox News ha spiegato che “l'Fbi da tempo ritiene che le origini della pandemia sono molto probabilmente legate a un potenziale incidente dia Wuhan. Il governo cinese, a mio parere, ha fatto del suo meglio per ostacolare e confondere il lavoro che stiamo facendo, e questo è spiacevole per tutti. Un team di esperti dell'Fbi è concentrato sui rischi di altri possibili pericoli biologici, per scongiurare che finiscano nelle mani sbagliate, comprese quelle di nazioni ...

