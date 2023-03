Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Pupo: «Le nubi sono state spazzate via. Adesso Fiorentina senza paura contro il Milan e nelle due coppe» -

In soli 90 minuti lescure cariche di pioggia, che si intravedevano minacciose all'orizzonte, sono state spazzate via da forti raffiche di vento, ossia dai gol di Barak, Cabral (più di una ...

Pupo: «Le nubi sono state spazzate via. Adesso Fiorentina senza paura contro il Milan e nelle due coppe» leggo.it

Una partita può fare tutta la differenza del mondo. Soprattutto se è uno scontro diretto. Lo sappiamo bene noi tifosi viola dopo il secco 3-0 rifilato lunedì al Verona. Tre gol ...