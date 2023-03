Pugile Scardina: condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le condizioni di Daniele Scardina restano stabili, il Pugile di 30 anni ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. E' stato sottoposto a un lungo intervento per stabilizzare le due condizioni. Come si apprende da fonti sanitarie, l'operazione è risultata «complessa ma tempestiva e tecnicamente riuscita». Il paziente, si apprende dalle stesse fonti, «è in prognosi riservata, in condizioni stabili». Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione. Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ledi Danielerestano, ildi 30 anni ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel milanese,aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. E' stato sottoposto a un lungoperzzare le due. Come si apprende da fonti sanitarie, l'operazione è risultata «complessa ma tempestiva e tecnicamente riuscita». Il paziente, si apprende dalle stesse fonti, «è in prognosi riservata, in». Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione.

