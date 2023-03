PSG | l’avvocato di Hakimi | «Accuse false | confidiamo che…»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Hakimi indagato per violenza sessuale, l'avvocato: 'Accuse false, il #Psg è con lui' - CalcioPillole : Caso #Hakimi, parla l'avvocato: 'Le accuse sono false' #PSG -

...'ex Juventus postò un video omofobo sul social network Snapchat ... ", siete una banda di "checche", non vincerete mai". A quel ... In un comunicato, Me Étienne Deshoulières,delle ......!1) In un comunicato, Me Etuenne Deshoulières,delle ...omofobe di una personalità come Patrice Evra alimentano'odio e la ... tutte le notizie di evra insulti -multa Leggi i commenti ...... dopo la partita di Champions League trae Manchester United (...3 che consegnò il passaggio del turno ai Red Devils ) nel quale'... Me Étienne Deshoulières,delle associazioni, spiega: 'Le ...