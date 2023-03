Programma F1, orari e tv GP Bahrain 2023: palinsesto Sky e TV8 3-5 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tanta attesa, sta finalmente per tornare il Mondiale 2023 di Formula 1: a partire da venerdì 3 marzo fino a domenica 5, con il consueto Programma suddiviso in tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara potremo assistere al Gran Premio del Bahrain 2023. Si torna a fare sul serio in pista, dopo i pronostici, i test, le prime indicazioni raccolte dalle singole scuderie, le aspettative per i nuovi piloti e non solo. Insomma, di certo non manca l’interesse per il primo Gran Premio dell’anno: Red Bull, Ferrari e Mercedes osservate speciali, ma occhio alle sorprese. F1, Mondiale 2023: McLaren per farsi strada tra le grandi e con la grande speranza Oscar Piastri Il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva su SkySportUno (canale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tanta attesa, sta finalmente per tornare il Mondialedi Formula 1: a partire da venerdì 3fino a domenica 5, con il consuetosuddiviso in tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara potremo assistere al Gran Premio del. Si torna a fare sul serio in pista, dopo i pronostici, i test, le prime indicazioni raccolte dalle singole scuderie, le aspettative per i nuovi piloti e non solo. Insomma, di certo non manca l’interesse per il primo Gran Premio dell’anno: Red Bull, Ferrari e Mercedes osservate speciali, ma occhio alle sorprese. F1, Mondiale: McLaren per farsi strada tra le grandi e con la grande speranza Oscar Piastri Il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva su SkySportUno (canale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara - - OA_Sport : Sport in tv oggi (mercoledì 1° marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - - zazoomblog : Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi: orari 1° marzo programma tv streaming italiani in gara -… - infoitsport : Strade Bianche 2023: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà - sportface2016 : #AtpSantiago | L'ordine di gioco di mercoledì 1 marzo con Lorenzo #Musetti -