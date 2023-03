(Di mercoledì 1 marzo 2023)domani Josée il quarto uomo di Cremonese - Roma, Marco, daltoreChiné . Oggi la Roma non si allena, Mou è all'estero per motivi familiari, domani ci ...

Saranno ascoltati domani José Mourinho e il quarto uomo di Cremonese - Roma, Marco Serra, dal procuratoreChiné . Oggi la Roma non si allena, Mou è all'estero per motivi familiari, domani ci sarà l'udienza dopo le parole di fuoco pronunciate dal portoghese al termine della ...L'attacco del tecnico portoghese nei confronti del quarto uomo di Cremonese - Roma: 'Io espulso Serra è un bugiardo, doveva andare fuori lui per quello che mi ha ...Mourinho - Serra,Figc apre un'inchiesta sulle frasi di Serra La, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato all' espulsione dell'allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di martedì ...

Procura federale, ecco quando saranno ascoltati Mourinho e Serra Corriere dello Sport

Dopo il rosso di Cremonese-Roma e le parole di fuoco dell'allenatore portoghese, c'è la data dell'udienza dal procuratore Chiné ...La clamorosa sconfitta di Cremona maturata dall'As Roma ha lasciato strascichi fuori dal campo che vanno ben al di là dei punti in palio per una partita di campionato. L'espulsione di José… Leggi ...