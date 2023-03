Probabili formazioni Torino-Bologna | venticinquesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 6 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, ma Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre alla moviola e a tutti gli approfondimenti che meritano di essere trattati su questa sfida. La squadra di Juric cerca punti per continuare a sognare il settimo posto, proprio come i ragazzi di Thiago Motta. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.– Sanabria guida l’attacco, Miranchuk e Karamoh alle sue spalle. La grande novità ...