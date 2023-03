PRIMO APPUNTAMENTO | GRANDE FIDELIZZAZIONE PER IL DATING SHOW CONDOTTO DA FLAVIO MONTRUCCHIO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue sempre bene il prime time firmatosu Real Time. L’ottava puntata diandata in onda ieri sera dalle 21.20 su Real Time tocca il 2% con un picco d’ascolto che sfiora i 500.000 telespettatori. Ecco i dati dell’ottava puntata della nuova stagione di ieri, 28 febbraio: 1,9% di share con rispettivamente 395.000 telespettatori ed il 2,7% sul prezioso target di rete. Giunti ormai a metà messa in onda (previste 15 puntate) si può già tirare un piccolo bilancio:con il suoè stabile sin dalla prima puntata! Dato non scontato vista la forte offerta, moderna e competitiva, della tv generalista che primeggia nel prime time. Nonostante la posizione al canale 31 ...