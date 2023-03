PRIME VIDEO MARZO 2023: LOL 3 CON NINO FRASSICA E UN CAST PAZZESCO, DAISY JONES AND THE SIX, THE POWER, SAYEN (Di mercoledì 1 marzo 2023) Torna l’appuntamento con le novità di MARZO 2023 di Amazon PRIME VIDEO. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix, Disney Plus e Paramount + vi basta cliccare QUI, QUI e QUI. Il mese che saluta l’inverno e da inizio alla primavera regala agli abbonati di PRIME VIDEO diverse novità da tenere d’occhio, prima tra tutte l’attesissima terza stagione dello show comico diventato ormai iconico, LOL: Chi Ride è Fuori, ancora una volta condotto da Fedez affiancato da Frank Matano con un CAST eccezionale. Tante le nuove serie che verranno lanciate, tra tutte segnaliamo la miniserie “rock” DAISY JONES and The Six tratta dall’omonimo best-seller, la provocante serie tedesca Luden – Il Re del quartiere a luci rosse e Sciame. Corposa ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 1 marzo 2023) Torna l’appuntamento con le novità didi Amazon. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix, Disney Plus e Paramount + vi basta cliccare QUI, QUI e QUI. Il mese che saluta l’inverno e da inizio alla primavera regala agli abbonati didiverse novità da tenere d’occhio, prima tra tutte l’attesissima terza stagione dello show comico diventato ormai iconico, LOL: Chi Ride è Fuori, ancora una volta condotto da Fedez affiancato da Frank Matano con uneccezionale. Tante le nuove serie che verranno lanciate, tra tutte segnaliamo la miniserie “rock”and The Six tratta dall’omonimo best-seller, la provocante serie tedesca Luden – Il Re del quartiere a luci rosse e Sciame. Corposa ...

