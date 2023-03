Primarie Pd: cosa succederà sotto la guida di Elly Schlein? Scenari (Di mercoledì 1 marzo 2023) cosa cambierà per il Pd sotto la guida di Elly Schlein? La segretaria Pd dovrà, innanzitutto, mettere ordine in un partito che a causa della sua vittoria è ancora letteralmente sotto shock. Entro poco tempo quello che al momento è solo lo strisciante scontento delle correnti Dem, di fatto, uscite “sconfitte” dalle Primarie Pd si potrebbe trasformare, addirittura, in nuove minacce di scissione. Come verrà gestita questa fase delicatissima? Gli Scenari. Entro poco tempo le correnti Dem uscite, di fatto, “sconfitte” dalle Primarie Pd si riprenderanno dallo shock – la stampa nazionale continua a riferire i retroscena di una vera e propria “incredulità” dell’area Pd più moderata rispetto al risultato – e cominceranno a ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 1 marzo 2023)cambierà per il Pdladi? La segretaria Pd dovrà, innanzitutto, mettere ordine in un partito che a causa della sua vittoria è ancora letteralmenteshock. Entro poco tempo quello che al momento è solo lo strisciante scontento delle correnti Dem, di fatto, uscite “sconfitte” dallePd si potrebbe trasformare, addirittura, in nuove minacce di scissione. Come verrà gestita questa fase delicatissima? Gli. Entro poco tempo le correnti Dem uscite, di fatto, “sconfitte” dallePd si riprenderanno dallo shock – la stampa nazionale continua a riferire i retroscena di una vera e propria “incredulità” dell’area Pd più moderata rispetto al risultato – e cominceranno a ...

