Primarie | Marcucci critico | ' Se il Pd diventa identitario non è più il Pd'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Critiche interne al Pd dopo la vittoria di Elly Schlein, sul nuovo asse più spostato a sinistra non tutti sono d'accordo. Andrea, in un'intervista a L'Identità, ha criticato anche le reazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'partito identitario non è Partito democratico - preoccupa Schlein su Ucraina' -… - TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'svanito il sogno riformista?Vedremo...' - -

Secondo, "ha vinto si la Schlein ma con lei tanti capi corrente, diciamo quasi tutti. Il fatto paradossale è che Bonaccini sia passato come quello che riuniva le vecchie consorterie, quando ...Come, tanti altri legati a Renzi o da lui favoriti o vicini alle sue idee politiche ...Pd, Elly Schlein è il nuovo segretario dem Alle urne ha sconfitto Bonaccini prendendo circa il ...... e già anticipato da Calenda nei suoi commenti a caldo la notte delle: con un Pd spostato ...di frontiera come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l'ex capogruppo in Senato Andrea. ...

Primarie, Marcucci: "Smentiti dal voto popolare per la prima volta ... SerchioInDiretta

Primarie, Andrea Marcucci: "Il Pd ha senso se le sue culture di riferimento riescono a stare in equilibrio. Se si parla di un partito identitario, non è più il Pd. Per ora certo, non mi sono piaciuti ..."Nulla è scontato, vedremo nelle prossime settimane": l’amarezza di Andrea Marcucci, l’ex senatore Pd e convinto sostenitore di Stefano Bonaccini alla segreteria del partito prende le forme di un post ...