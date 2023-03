Premio Strega 2023 | è boom di candidati Al comitato arrivate ottanta proposte

(Di mercoledì 1 marzo 2023), è record didalla giuria degli Amici della Domenica per le candidature all’ambito riconoscimento. Il termine per presentare le candidature è scaduto l’1 marzo alle ore12 quando sono stati recapitatilibri. Ora spetterà aldirettivo delridurre prima a dodici e poi a cinque icon l’elezione ... TAG24.

Raggiungono il super record di 80 i libri proposti dalla giuria degli Amici della Domenica per le candidature al Premio Strega 2023. E' scaduto oggi alle 12 il termine per presentare le candidature. Spetta ora al Comitato direttivo del Premio scegliere i 12 titoli che si disputeranno l'edizione 2023. La dozzina di 'finalisti' sarà annunciata giovedì 30 marzo.

Anche per il 2023 la Città di Benevento ospiterà la presentazione dei Dodici Candidati e Proclamazione dei Finalisti alla LXXVII edizione del Premio Strega.