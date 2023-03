Preghiera della sera 1 Marzo 2023 | “Mi affido a Te Signore”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Mia Te”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Impiccato #SarkawtAhmadi, 29 anni, dissidente e attivista politico curdo giustiziato all'alba di oggi, p… - matteosalvinimi : Che triste notizia. Un abbraccio a Lino, una preghiera per la scomparsa della moglie Lucia. #LinoBanfi - BenattiJonathan : @Luso_Latino Fu il tema della settimana di preghiera dei Cristiani di qualche anno fa. Mi rimase così impressa e su… - FiorellaTancre1 : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA E LA TUA PREGHIERA Domani, 2 Marzo, Giovedì della I settimana di Quaresima, la Santa Messa nel Santuario de… - domenicocuppari : RT @CiaoKarol: Novena a San Domenico Savio, bambino Santo! Oggi, 1 marzo 2023, è il 2° Giorno della preghiera per famiglie e giovani? Anco… -

Ladell'arcivescovo e dell'imam In ginocchio e con le braccia aperte, attorniati dai 27 ... l'arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e l'imamMoschea di Cutro, Mustafa Achik, hanno ...Il presidenteCei parla anche di Ucraina: "Il 10 marzo ci uniremo al cammino didelle Chiese europee. Europa faccia fronte a questa violenza terribile che la scuote". Roma, 1 marzo 2023. "Dobbiamo ...... tra i tanti spicca quellosua ex fidanzata Diletta Leotta. La giornalista non ha voluto far ...su Instagram una storia con scritto ' Forza Dani ' e l'emoticon delle mani giunte in. I ...

Trasformate dalla preghiera HopeMedia Italia

CROTONE - Silenzio e preghiera. Dolore e lacrime. E' il giorno dello strazio a Crotone. Quello dei sopravvissuti al naufragio e dei parenti delle vittime che, per la prima volta, hanno potuto abbracci ...Mara Sattei è stata la grande protagonista dell'ultima puntata de Le Iene che è andata in onda ieri, martedì 28 febbraio. La cantante si è messa a nudo, raccontando ...