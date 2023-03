Precipita per 10 metri durante una scalata: morto ragazzo di 24 anni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragico incidente durante una scalata in alta Valcamonica, tra Edolo e Monno, in provincia di Brescia: Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere Precipitato mentre stava scalando - in cordata - la cascata di ghiaccio della Madonnina... Leggi su today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragico incidenteunain alta Valcamonica, tra Edolo e Monno, in provincia di Brescia: Undi 24ha perso la vita dopo essereto mentre stava scalando - in cordata - la cascata di ghiaccio della Madonnina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Precipita per oltre 10 metri, muore alpinista di 24 anni - TgrRaiLombardia : Precipita per oltre 10 metri, muore alpinista di 24 anni - EnricoRomano63 : @galeazzobignami No. Ad essere attaccato è #PiantedosiDimettiti. Ed un governo che, invece di lavorare per cercare… - infoitinterno : Precipita per diversi metri mentre scala una cascata di ghiaccio, momenti di paura per un 24enne - bizcommunityit : Precipita per oltre 10 metri durante una scalata: morto ragazzo di 24 anni -