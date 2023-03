Pratica dai 17 anni e tolleranza zero sull’alcol: l’Ue lancia la patente digitale europea. «Obiettivo zero morti sulle strade entro il 2050» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una patente digitale valida in tutta l’Ue che permetterà di fare Pratica di guida su auto e camion dai 17 anni di età in poi. La proposta arriva dalla Commissione europea con l’Obiettivo di stabilire nuove regole per aumentare la sicurezza stradale. Tutti i 17enni che vorranno fare Pratica dovranno essere accompagnati: al superamento dell’esame potranno a quel punto guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. La formazione e il test per loro terrà conto di più della sicurezza «dei pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche», mentre il programma su sospensioni e infrazioni prevederà una stretta significativa. L’esperimento della patente digitale sarebbe il primo nel mondo e renderebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Unavalida in tuttache permetterà di faredi guida su auto e camion dai 17di età in poi. La proposta arriva dalla Commissionecon l’di stabilire nuove regole per aumentare la sicurezza stradale. Tutti i 17enni che vorranno faredovranno essere accompagnati: al superamento dell’esame potranno a quel punto guidare da soli già dal compimento dei 18. La formazione e il test per loro terrà conto di più della sicurezza «dei pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche», mentre il programma su sospensioni e infrazioni prevederà una stretta significativa. L’esperimento dellasarebbe il primo nel mondo e renderebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su a… - underthexsky : YOUR TYPE GAME - entrambi - sporty(?) - si - CERTO - preferisco più altx ma se sono più bassx non è un problema -… - infoitinterno : Patente digitale e pratica dai 17 anni: le nuove proposte UE - Cetta12334713 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e… - tizy1289 : @pallara_lorenzo Lo affronto ogni giorno ed è già attenzionato dai servizi sociali… in pratica ogni giorno faremmo… -