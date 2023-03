"Potenti esplosioni nella notte": tensione alle stelle in Crimea (Di mercoledì 1 marzo 2023) nella notte almeno due Potenti esplosioni si sono registrate in Crimea. La penisola è sempre più al centro del braccio di ferro tra Russia e Ucraina Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023)almeno duesi sono registrate in. La penisola è sempre più al centro del braccio di ferro tra Russia e Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ucraina: media, potenti esplosioni in Crimea nella notte - - FabioWolf85 : RT @erny110393: 1/ Potenti esplosioni a Kremenchu e la fantasia degli ucronazi per descriverne la causa. Eccezionale poi quella della palla… - ninoBertolino : RT @erny110393: 1/ Potenti esplosioni a Kremenchu e la fantasia degli ucronazi per descriverne la causa. Eccezionale poi quella della palla… - erny110393 : 1/ Potenti esplosioni a Kremenchu e la fantasia degli ucronazi per descriverne la causa. Eccezionale poi quella del… - Poldark62723887 : @Veraelena5 E 320 milioni di postazioni x ricaricare visto che x ogni auto ci vogliono circa 4ore e 30 minuti x far… -