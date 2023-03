Postepay | doccia fredda per i clienti | non sarà più possibile utilizzare questa funzione apprezzatissima

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Unamolto apprezzata sullaabolita: vi spieghiamo le ragioni di una scelta che farà discutere La cartaè diventata per tutti un punto di riferimento, il sistema di pagamento più utilizzato in assoluto che ora però cambia le sue funzioni. Addio alla(ilovetrading.it)Come ogni grande “colosso” i cambiamenti prima o poi arrivano, e se in questi lunghi anni la sua semplicità, la spesa contenuta e la facilità di apertura l’hanno resa la carta per eccellenza, è tempo di andare avanti. Sono molti i servizi di Poste Italiane ampiamente utilizzati negli anni che poi sono spariti nel nulla, come il Conto Banco Posta Click completamente digitalizzato che era molto utile ed economico con tanto di Iban. In questi anni lasi ...