Post Brexit | Gran Bretagna in crisi Supermercati vuoti e recessione | cosa sta succedendo

E' la "Carta di Windsor" ad aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali tra Londra e Bruxelles: l'ennesima svolta negoziale del divorzio più lungo della storia si è consumata sullo spinoso dossier dell'Irlanda del Nord. Ma il vero problema in Gran Bretagna sembra l'economia Post-Brexit. Che arranca più di qualunque altra in Europa ed ora vede lo spettro della recessione, tanto che secondo la maggioranza dei britannici l'uscita dall'Ue è stata un errore che sta presentando ora il conto. Vediamo sotto quali forme. Ue-Londra firmano "Carta di Windsor" L'intesa – suggellata dopo poco meno di sette anni dal referendum che sancì la Brexit – porta le firme del Primo ministro Rishi Sunak e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In pratica, si è trattato di ...

