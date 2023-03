Post Brexit, Gran Bretagna arranca. E (ora) cerca accordo con Ue (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ la “Carta di Windsor” ad aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali tra Londra e Bruxelles: l’ennesima svolta negoziale del divorzio più lungo della storia si è consumata sullo spinoso dossier dell’Irlanda del Nord. Ue- Londra firmano “Carta di Windsor” L’intesa – suggellata dopo poco meno di sette anni dal referendum che sancì la Brexit – porta le firme del Primo ministro Rishi Sunak e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In pratica, si è trattato di ufficializzare una revisione del protocollo nordirlandese firmato dal governo di Boris Johnson con Bruxelles, rimesso successivamente in causa da Londra e oggetto di mesi di controversie Un sistema di corridoi verdi e rossi che distinguerà i commerci interni (liberati da ogni laccio burocratico) da quelli dei soli prodotti “a rischio di esportazione” verso l’Ue, tra le maggiori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ la “Carta di Windsor” ad aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali tra Londra e Bruxelles: l’ennesima svolta negoziale del divorzio più lungo della storia si è consumata sullo spinoso dossier dell’Irlanda del Nord. Ue- Londra firmano “Carta di Windsor” L’intesa – suggellata dopo poco meno di sette anni dal referendum che sancì la– porta le firme del Primo ministro Rishi Sunak e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In pratica, si è trattato di ufficializzare una revisione del protocollo nordirlandese firmato dal governo di Boris Johnson con Bruxelles, rimesso successivamente in causa da Londra e oggetto di mesi di controversie Un sistema di corridoi verdi e rossi che distinguerà i commerci interni (liberati da ogni laccio burocratico) da quelli dei soli prodotti “a rischio di esportazione” verso l’Ue, tra le maggiori ...

