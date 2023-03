“Posso dirvi una cosa su Antonino e Ginevra”. GF Vip 7, Signorini non ha voglia di nasconderlo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, la verità su di loro. Hanno fatto emozionare il pubblico ma hanno anche insospettito alcuni fan, l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra continuano a fare parlare anche fuori dalla casa del GF Vip 7. E questa volta a prendere parola è proprio il padrone di casa indiscusso. Alfonso Signorini su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, la verità del conduttore esce allo scoperto. Il padrone di casa del GF Vip 7 ha parlato della coppia di ormai ex gieffini nella rubrica dedicata ai lettori del giornale, alla luce di alcuni apprezzamenti diretta alla coppia da parte di un’effezionata lettrice e telespettatrice del GF: “Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che – ahinoi – di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)Spinalbese eLamborghini, la verità su di loro. Hanno fatto emozionare il pubblico ma hanno anche insospettito alcuni fan, l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra continuano a fare parlare anche fuori dalla casa del GF Vip 7. E questa volta a prendere parola è proprio il padrone di casa indiscusso. AlfonsosuSpinalbese eLamborghini, la verità del conduttore esce allo scoperto. Il padrone di casa del GF Vip 7 ha parlato della coppia di ormai ex gieffini nella rubrica dedicata ai lettori del giornale, alla luce di alcuni apprezzamenti diretta alla coppia da parte di un’effezionata lettrice e telespettatrice del GF: “Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che – ahinoi – di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei ...

