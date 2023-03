Positivi i dati della congiuntura dell’industria (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano, Monza Brianza, Lodi nel quarto trimestre 2022 secondo l’analisi della Camera di commercio Sono relativa al quarto trimestre 2022, ma nel quarto trimestre si rileva un calo nel portafoglio ordini, sia interni che esteri, per Milano, come emerge dalle elaborazioni del Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Milano. Secondo l’analisi tendenziale, il quarto trimestre 2022 ha consentito all’area metropolitana milanese in un anno di crescere del 4,2% per la produzione, più del dato lombardo (+2,7% in un anno). Se si considera la crescita netta del fatturato, sempre raffrontata al quarto trimestre 2021, l’aumento è del 9,3% a livello locale e del 9,2% a livello regionale. In relazione al portafoglio ordini, si registra un livello superiore a quello relativo al quarto trimestre 2021 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano, Monza Brianza, Lodi nel quarto trimestre 2022 secondo l’analisiCamera di commercio Sono relativa al quarto trimestre 2022, ma nel quarto trimestre si rileva un calo nel portafoglio ordini, sia interni che esteri, per Milano, come emerge dalle elaborazioni del Servizio Studi Statistica e ProgrammazioneCamera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Milano. Secondo l’analisi tendenziale, il quarto trimestre 2022 ha consentito all’area metropolitana milanese in un anno di crescere del 4,2% per la produzione, più del dato lombardo (+2,7% in un anno). Se si considera la crescita netta del fatturato, sempre raffrontata al quarto trimestre 2021, l’aumento è del 9,3% a livello locale e del 9,2% a livello regionale. In relazione al portafoglio ordini, si registra un livello superiore a quello relativo al quarto trimestre 2021 ...

