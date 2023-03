Portovesme Srl ultime notizie, prima notte nella torre a 100 metri e contatto con il ministero imprese (Di mercoledì 1 marzo 2023) Portovesme Srl ultime notizie. E’ passata la prima notte e sta per finire il secondo giorno di presidio per quattro lavoratori della Portovesme S.r.l., che stanno occupando la torre più alta dello stabilimento, a 100 metri di altezza, da ieri 28 febbraio, per difendere il loro posto di lavoro e quello di altre centinaia di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)Srl. E’ passata lae sta per finire il secondo giorno di presidio per quattro lavoratori dellaS.r.l., che stanno occupando lapiù alta dello stabilimento, a 100di altezza, da ieri 28 febbraio, per difendere il loro posto di lavoro e quello di altre centinaia di ... TAG24.

Solinas sempre più isolato, Agus attacca Forza Italia: 'Avete votato tutto senza fiatare' ... Alessandra Zedda (che si è dimessa lasciando anche l'assessorato al Lavoro), che ha puntato il dito contro il governatore sulla questione Portovesme srl. Operai su ciminiera, prima notte turbolenta per un temporale Per i quattro operai della Portovesme srl è stata una notte turbolenta, la prima passata a 100 metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss dell'azienda del Sulcis specializzata nella produzione di zinco e piombo. Operai su ciminiera: Cgil, governo faccia atti concreti Lo ha detto il segretario Filctem del Sulcis, Emanuele Madeddu, in merito alla vertenza della Portovesme srl, con la protesta di quattro operai che si sono asserragliati a 100 metri di altezza. Sulcis, operai sulla torre: le immagini dalla ciminiera Hanno passato la notte sulla ciminiera a oltre 100 metri d'altezza i 4 lavoratori della Portovesme srl, da martedì asserragliati sulla torre nell'impianto. Energia Sardegna, interrogazioni di Azione-IV Al Senato scende in campo direttamente il leader Carlo Calenda, che ha presentato un'interrogazione (affiancata da una identica alla Camera di Andrea Richetti) per chiedere al Mase se "intenda avviare ..."