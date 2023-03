Portovesme, i 4 operai in cassa integrazione rimangono sulla ciminiera a 100 mt. Primi licenziamenti nell’ indotto (Di mercoledì 1 marzo 2023) rimangono lassù, a 100 metri di altezza, i quattro operai dell’impianto Kss nel Sulcis sardo, saliti sulla ciminiera lo scorso . La notte è stata funestata da un temporale che si è abbattuto sulla zona. I lavoratori sono attrezzati con sacchi a pelo, tende e vestiti pesanti, ora non piove più ma l’aria resta gelida. I quattro operai della Portovesme srl potrebbero ora decidere di restare sulla ciminiera sino al prossimo 3 marzo, in attesa degli esiti dell’incontro convocato a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, la regione Sardegna, le istituzioni locali, l’azienda e le parti sociali. Il tema sul tavolo è quello del costo elevato dell’energia che ha causato lo stop di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023)lassù, a 100 metri di altezza, i quattrodell’impianto Kss nel Sulcis sardo, salitilo scorso . La notte è stata funestata da un temporale che si è abbattutozona. I lavoratori sono attrezzati con sacchi a pelo, tende e vestiti pesanti, ora non piove più ma l’aria resta gelida. I quattrodellasrl potrebbero ora decidere di restaresino al prossimo 3 marzo, in attesa degli esiti dell’incontro convocato a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, la regione Sardegna, le istituzioni locali, l’azienda e le parti sociali. Il tema sul tavolo è quello del costo elevato dell’energia che ha causato lo stop di ...

