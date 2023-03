Porta a Porta, il sondaggio che stravolge tutto: "effetto Schlein", per chi finisce male (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il trionfo a sorpresa di Elly Schlein, diventata il nuovo segretario del Pd, è sicuramente la notizia politica della settimana. È quindi interessante vedere come questo evento inizia a incidere sulle intenzioni di voto degli italiani: oggi Porta a Porta ha diffuso il consueto sondaggio realizzato da Noto e il primo dettaglio che si nota è il botto del Pd, che è passato dal 16,5% al 19,6%, scalzando il Movimento 5 Stelle al secondo posto. Al primo resta come sempre Fratelli d'Italia, che si conferma stabile al 28,5%. I grillini guidati da Giuseppe Conte hanno invece perso terreno, e pure tanto: anche questa è probabilmente una conseguenza della vittoria della Schlein che, posizionando più a sinistra il Pd, è andata a “pestare i piedi” al Movimento 5 Stelle. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il trionfo a sorpresa di Elly, diventata il nuovo segretario del Pd, è sicuramente la notizia politica della settimana. È quindi interessante vedere come questo evento inizia a incidere sulle intenzioni di voto degli italiani: oggiha diffuso il consuetorealizzato da Noto e il primo dettaglio che si nota è il botto del Pd, che è passato dal 16,5% al 19,6%, scalzando il Movimento 5 Stelle al secondo posto. Al primo resta come sempre Fratelli d'Italia, che si conferma stabile al 28,5%. I grillini guidati da Giuseppe Conte hanno invece perso terreno, e pure tanto: anche questa è probabilmente una conseguenza della vittoria dellache, posizionando più a sinistra il Pd, è andata a “pestare i piedi” al Movimento 5 Stelle. ...

