Ponciroli: «Inter, Roma spreca occasione d’oro. La reazione di Mourinho…» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Fabrizio Ponciroli ha parlato della Roma di José Mourinho, sconfitta dalla Cremonese, che avrebbe potuto raggiungere l’Inter dopo il KO nerazzurro a Bologna. occasione d’oro – Queste le parole da parte di Fabrizio Ponciroli, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio, riguardo la sconfitta della Roma sul campo della Cremonese. «Un passo falso importante perché la Roma si ritrova ad aver sprecato un’occasione d’oro visto il risultato dell’Inter. Poteva fare un salto in là, ora invece dovrà stare molto attenta. La reazione di Mourinho testimonia la tensione che si sta vivendo in casa Roma, questi alti e bassi sicuramente stanno preoccupando l’ambiente. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Fabrizioha parlato delladi José Mourinho, sconfitta dalla Cremonese, che avrebbe potuto raggiungere l’dopo il KO nerazzurro a Bologna.– Queste le parole da parte di Fabrizio, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio, riguardo la sconfitta dellasul campo della Cremonese. «Un passo falso importante perché lasi ritrova ad averto un’visto il risultato dell’. Poteva fare un salto in là, ora invece dovrà stare molto attenta. Ladi Mourinho testimonia la tensione che si sta vivendo in casa, questi alti e bassi sicuramente stanno preoccupando l’ambiente. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ponciroli: «Inter, Roma spreca occasione d'oro. La reazione di Mourinho...» - - infoitsport : Ponciroli: “Grande impresa Inter: Porto mi preoccupa più del Tottenham” - sportli26181512 : TMW Radio - Ponciroli: 'Nel Milan la forza è il collettivo. Ritorno in Champions? Milan in vantaggio sull'Inter': F… - MilanNewsit : TMW Radio - Ponciroli: 'Nel Milan la forza è il collettivo. Ritorno in Champions? Milan in vantaggio sull'Inter' - infoitsport : Ponciroli: «Porto più complicato del Tottenham, l’Inter ha fatto un’impresa!» -