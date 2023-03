Polpette avvelenate a Lomazzo | denuncia animalisti | cagnolina in fin di vita

(Di mercoledì 1 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laè forte e arriva direttamente dal movimento Centopercento: unasalvata in extremis dal veterinario a, dopo aver ingeritoall’interno del Parco del Lura.in fin di“Il fenomeno non è nuovo, e si verifica anche nelle zone vicine, tanto che non si possono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

Ci viene segnalato l'avvelenamento di una Cagnolina, salvata in extremis dal veterinario, dopo atroci sofferenze., questo è il futuro Il fenomeno non è nuovo, e si verifica anche nelle zone vicine, tanto che non si possono portare i Cani a passeggio con tranquillità. Le autorità competenti, ...Uno è morto fra atroci dolori. Altri sei sono stati portati d'urgenza dal veterinario. È allarme ai Castelli Romani dopo che alcuni cani hanno mangiato dellelasciate nei parchi pubblici della città. Velletri, nell'area di via dei Castagnoli e Lariano (nella zona di Colle Cagioli), queste le due aree dei comuni della provincia romana ...Bocconcini di cibo avvelenato tra Lariano e Velletri . Un cagnolino ucciso dieci giorni fa nella zona di Monte Artemisio e altri sei in condizioni disperate, dopo aver mangiatotrovate in strada. E il dubbio terribile che chissà quanti altri quattrozampe possano aver fatto la stessa fine. Ai Castelli Romani preoccupano nuovi casi di maltrattamenti sui cani, che he ...

Polpette avvelenate al Parco del Lura La Prealpina

La denuncia è forte e arriva direttamente dal movimento Centopercentoanimalisti: una cagnolina salvata in extremis dal veterinario a Lomazzo, dopo aver ingerito polpette avvelenate all’interno del ...La denuncia riguarda il Parco del Lura, a Lomazzo. L'azione di Centopercentoanimalisti: "Terrorismo che colpisce non solo i cani ma tutti gli animali che vivono lì" ...