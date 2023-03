Polizia | Conestà Mosap | «Orgogliosi di essere questurini»

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) «Oramai non sanno più cosa inventarsi per etichettare in maniera dispregiativa la. Il termine “Questurino” accostato al Ministro Piantedosi relativamente alla tragedia di Cutro, è uno schiaffo ai poliziotti impegnati a garantire la sicurezza della gente per bene». Lo dice Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di. «Siamodi’. Rappresenta per noi l’appartenenza a un corpo prestigioso, come quello delladi Stato, che annovera nella sua storia eroi che hanno dato la vita per il Paese». L'articolo proviene da Forze Armate News.