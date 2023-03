Politica estera, ecco la prova del nuovo Pd secondo De Tomaso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che la Politica estera avrebbe guadagnato posizioni nella gerarchia delle priorità nazionali, non soltanto in Italia, era palese già qualche anno fa, quando i focolai di guerra e l’irruzione di nuovi protagonisti sullo scenario planetario avevano iniziato a scombussolare lo status quo formatosi dopo la caduta del Muro di Berlino. Ma che la Politica estera avrebbe addirittura condizionato le dinamiche e i rapporti di forza interni a ciascun partito politico, forse non lo avrebbe previsto neppure il più immaginifico tra i maghi. Invece, già da un pezzo, specie in Italia, la Politica estera va monopolizzando, giorno dopo giorno, discussioni e scontri tra e nei partiti, roba andata in onda solo nell’immediato dopoguerra, quando la sfida di sistema tra Usa ed Urss imponeva a tutti gli altri ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che laavrebbe guadagnato posizioni nella gerarchia delle priorità nazionali, non soltanto in Italia, era palese già qualche anno fa, quando i focolai di guerra e l’irruzione di nuovi protagonisti sullo scenario planetario avevano iniziato a scombussolare lo status quo formatosi dopo la caduta del Muro di Berlino. Ma che laavrebbe addirittura condizionato le dinamiche e i rapporti di forza interni a ciascun partito politico, forse non lo avrebbe previsto neppure il più immaginifico tra i maghi. Invece, già da un pezzo, specie in Italia, lava monopolizzando, giorno dopo giorno, discussioni e scontri tra e nei partiti, roba andata in onda solo nell’immediato dopoguerra, quando la sfida di sistema tra Usa ed Urss imponeva a tutti gli altri ...

