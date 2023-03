Pogba rischia la squalifica? Il labiale è chiarissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il derby di Torino è stato quello del ritorno di; il centrocampista, però, si è reso protagonista di una frase decisamente infelice. Un derby che verrà ricordato a lungo dai tifosi bianconeri e non tanto per la vittoria (anche se quando ottieni i tre punti sei sempre felice) ma per il ritorno in campo di. Il centrocampista francese, fuori dalla scorsa estate per un problema accusato nel corso della preparazione, ha fatto il suo ingresso in campo al minuto sessantotto. LaPresseRitorno accolto dallo stadio con un boato clamoroso; il pubblico bianconero aspettava questo momento da diversi mesi consapevole di quanto possa cambiare la stagione della Juventus con il supporto del miglior. Nella sfida con il Torino si sono viste alcune qualità del francese: protezione palla, progressione e capacità di arrivare al tiro da ...