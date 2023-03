Pogba, avete mai visto le sue macchine? Bolidi costosissimi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Paul Pogba è tornato finalmente in campo dopo un’assenza infinita e la speranza dei tifosi è che ora possa correre come le sue macchine. È stato un momento bellissimo rivedere finalmente Paul Pogba in campo per una partita ufficiale con la maglia della Juventus, con il derby contro il Torino che hai regalato così una doppia soddisfazione oltre alla vittoria sul campo. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo per poter rivedere il francese nelle migliori condizioni, ma il sogno di tutti, in primis il suo, è quello di poter tornare scattante e prestazionale proprio come le macchine che possiede nel proprio garage, dei gioielli simili a quelli di Di Maria. LaPresseL’Italia è sempre rimasta nel cuore del transalpino e lo si denota soprattutto dalla grande quantità di automobili che possiede che sono state prodotte proprio nel ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Paulè tornato finalmente in campo dopo un’assenza infinita e la speranza dei tifosi è che ora possa correre come le sue. È stato un momento bellissimo rivedere finalmente Paulin campo per una partita ufficiale con la maglia della Juventus, con il derby contro il Torino che hai regalato così una doppia soddisfazione oltre alla vittoria sul campo. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo per poter rivedere il francese nelle migliori condizioni, ma il sogno di tutti, in primis il suo, è quello di poter tornare scattante e prestazionale proprio come leche possiede nel proprio garage, dei gioielli simili a quelli di Di Maria. LaPresseL’Italia è sempre rimasta nel cuore del transalpino e lo si denota soprattutto dalla grande quantità di automobili che possiede che sono state prodotte proprio nel ...

