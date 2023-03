Più formazione, meno incidenti nel settore edile: l’appello che viene dal Casertano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Più formazione, meno incidenti. Si potrebbe riassumere così quello che emerge dal convegno: “Nuove opportunità per garantire sicurezza e salute in edilizia”, organizzato dal Centro formazione sicurezza Caserta con il patrocinio di INAIL e ordini professionali. L’obiettivo dichiarato è di creare un momento di confronto tra gli addetti del settore in un territorio ad alta densità di popolazione. Un tema abbastanza sentito in un territorio, quello Casertano, che da solo incide per circa il 15% per l’apporto economico al settore costruzioni campano, come recitano i numeri illustrati in convegno. Secondo i dati dell’INAIL relativi al primo semestre del 2021, in Italia si sono registrati oltre 60mila infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni, di ... Leggi su fmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Più. Si potrebbe riassumere così quello che emerge dal convegno: “Nuove opportunità per garantire sicurezza e salute in edilizia”, organizzato dal Centrosicurezza Caserta con il patrocinio di INAIL e ordini professionali. L’obiettivo dichiarato è di creare un momento di confronto tra gli addetti delin un territorio ad alta densità di popolazione. Un tema abbastanza sentito in un territorio, quello, che da solo incide per circa il 15% per l’apporto economico alcostruzioni campano, come recitano i numeri illustrati in convegno. Secondo i dati dell’INAIL relativi al primo semestre del 2021, in Italia si sono registrati oltre 60mila infortuni sul lavoro neldelle costruzioni, di ...

