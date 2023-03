Pisa: entro la fine del 2024 la parte urbana dell'Arno sarà navigabile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tratto in questione è di 18,5 km e copre l'intero territorio comunale attraversato dal fiume partendo dalla foce Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tratto in questione è di 18,5 km e copre l'intero territorio comunale attraversato dal fiumendo dalla foce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ioloraccolgo : Trasporti: Arno navigabile da foce a Pisa entro fine 2024 - angelo_menel : @fentyboy2 Anega tanega pisa budei conta fin a trentasei trentasei dè la malora ti te se entro e ti te se fora - MARRASVIAGGI : Tour Toscana e Isola d'Elba 6 giorni 5 notti nave + pullman da Palermo Partenza dal 27/7 al 2/8 - Quote individuale… - MARRASVIAGGI : Tour Toscana 6 giorni 5 notti nave + pullman da Palermo Partenza dal 17 al 22 Agosto - Quote individuale € 670 (per… - LUCAPINTO : RT @TIMnewsroom: L'impianto fotovoltaico realizzato con @EnelXItalia per alimentare una centrale telefonica di Pisa è una tappa del percors… -