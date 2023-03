Pirelli, patto Brembo-Tronchetti Provera: blindato il 20% del capitale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cresce la partecipazione italiana in Pirelli. Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore la quota di Brembo è salita dal 5,2 al 6% e la società ha stretto un patto di consultazione con Camfin che durerà 6 anni. Con questa mossa Brembo e Camfin, i due soci italiani di Pirelli (società controllata dai L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cresce la partecipazione italiana in. Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore la quota diè salita dal 5,2 al 6% e la società ha stretto undi consultazione con Camfin che durerà 6 anni. Con questa mossae Camfin, i due soci italiani di(società controllata dai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #Pirelli, patto tra Brembo e Tronchetti Provera: blindato il 20% del capitale della società - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Pirelli, patto Brembo-Tronchetti Provera: blindato il 20% del capitale: Cresce la partecipazione… - orafinanza : Pirelli – Brembo e il patto tutto italiano Leggi l'articolo: - PneusNews : Camfin e Brembo sottoscrivono patto di consultazione per il voto in assemblea Pirelli - luciatonini : Camfin e Brembo sottoscrivono patto di consultazione per il voto in assemblea Pirelli -