Pink Floyd | il capolavoro The dark side of the moon compie 50 anni

...album senza singoli ('Money' uscì negli Usa per iniziativa della casa discografica) asciugando le performance dalle lunghe improvvisazioni strumentali che caratterizzavano la musica dei, ...Il 1 marzo 1973 esce 'The Dark Side of the Moon', album capolavoro dei. Celeberrima anche la sua copertina, firmata dallo studio Hipgnosis e opera del graphic designer George Hardie con il contributo di Storm Thorgerson e Aubrey Powell. Forti i temi affrontati ...TASSATIVO Il 1° marzo 1973 usciva in America (in Europa il 23 marzo) 'The Dark Side of the Moon' il capolavoro assoluto dei. 50 anni ed oltre 45 milioni di copie vendute in tutto il mondo. ...

'The Dark Side Of The Moon', ottavo disco dei Pink Floyd è il disco dei record per le vendite e per la permanenza in classifica ...Sono passati cinquant'anni da quando i Pink Floyd illuminarono "la faccia oscura della luna". Il 1° marzo 1973 arrivò nei negozi americani "The dark side of the moon", ottavo album in studio della ban ...