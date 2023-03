Pilates anche a casa con le video-lezioni del Centro sportivo dell’Università (Di mercoledì 1 marzo 2023) La curiosità. Il CUS Bergamo da giovedì 2 marzo si apre al mondo dell’home fitness: le lezioni verranno trasmesse in diretta e rimarranno disponibili per la visione on demand. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La curiosità. Il CUS Bergamo da giovedì 2 marzo si apre al mondo dell’home fitness: leverranno trasmesse in diretta e rimarranno disponibili per la visione on demand.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaCphoto : @MClapton62 In palestra o allenamento in sala oppure faccio un corso molto simile al crossfit Occasionalmente faccio anche pilates - webecodibergamo : Il CUS Bergamo da giovedì 2 marzo si apre al mondo dell’home fitness: le lezioni verranno trasmesse in diretta e ri… - sbatecaz : @The_IAM_guy C'ha pilates arriva anche lui... - riccardovastola : La gatta mi fa compagnia anche durante pilates :) - xmengonsvoice : Amich sono tornata da pilates e guess chi farà fatica a camminare domani? Fa ridere ma anche riflettere ????????? -