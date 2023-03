Pil 2022 a +3,7%, Istat ritocca le stime al ribasso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel 2022 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.154 milioni di euro correnti, con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente e del 3,7% in volume. Lo comunica l'Istat ritoccando al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nelil Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.154 milioni di euro correnti, con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente e del 3,7% in volume. Lo comunica l'ndo al ...

