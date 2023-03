Pierce Brosnan invecchiato e irriconoscibile sul set irlandese di Four Letters of Love (FOTO) (Di mercoledì 1 marzo 2023) invecchiato per esigenze di copione, Pierce Brosnan sfoggia una folta chioma bianca sul set irlandese del suo nuovo film, il romance Four Letters of Love. Dopo essere diventato noto nel ruolo dell'affascinante 007 James Bond, nel suo prossimo film Pierce Brosnan avrà un aspetto decisamente diverso. Le FOTO trapelate dal set irlandese di Four Letters of Love lo vedono invecchiato, trasandato e irriconoscibile. L'attore indossa sciarpa e maglione di lana sotto un lungo impermeabile e sfoggia guanti di lana color verde bottiglia privi di dita. James Bond, cosa ne pensa Pierce Brosnan della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023)per esigenze di copione,sfoggia una folta chioma bianca sul setdel suo nuovo film, il romanceof. Dopo essere diventato noto nel ruolo dell'affascinante 007 James Bond, nel suo prossimo filmavrà un aspetto decisamente diverso. Letrapelate dal setdioflo vedono, trasandato e. L'attore indossa sciarpa e maglione di lana sotto un lungo impermeabile e sfoggia guanti di lana color verde bottiglia privi di dita. James Bond, cosa ne pensadella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioLotito90 : Stasera in Tv Con David Bautista e Pierce Brosnan ?? - sordijinger : Pierce brosnan in mamma Mia is so camp -