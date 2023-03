Pier Ferdinando Casini pubblica “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano” (Di mercoledì 1 marzo 2023) foto di Stefano BologniniBOLOGNA – “Ho scritto questo libro perché voglio dire a tutti i diffidenti nei confronti della politica che la strada non è l’antipolitica, e vorrei che i giovani si impegnassero per cambiarla. Come diceva don Milani: a cosa serve avere le mani pulite se le tenete in tasca?”. Sono le parole con cui Pier Ferdinando Casini descrive il libro che ha appena pubblicato per Piemme, il cui titolo è “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”. Nato a Bologna 67 anni fa, Casini siede in Parlamento dal luglio 1983. Eletto inizialmente per la Democrazia Cristiana, ha fatto parte di diverse formazioni centriste per poi avvicinarsi, negli ultimi anni, al Partito ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 marzo 2023) foto di Stefano BologniniBOLOGNA – “Ho scritto questo libro perché voglio dire a tutti i diffidenti nei confronti dellache la strada non è l’anti, e vorrei che i giovani si impegnassero per cambiarla. Come diceva don Milani: a cosa serve avere le mani pulite se le tenete in tasca?”. Sono le parole con cuiCasini descrive il libro che ha appena pubblicato per Piemme, il cui titolo è “unala”. Nato a Bologna 67 anni fa, Casini siede inmento dal luglio 1983. Eletto inizialmente per la Democrazia Cristiana, ha fatto parte di diverse formazioni centriste per poi avvicinarsi, negli ultimi anni, al Partito ...

