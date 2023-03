Piantedosi, quando la pezza è peggiore del buco. E anche la maggioranza chiede chiarimenti sul naufragio (Di mercoledì 1 marzo 2023) I servizi segreti cercano di dare una mano al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nella Relazione annuale dicono senza giri di parole che "le navi delle ong sono un vantaggio logistico per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) I servizi segreti cercano di dare una mano al ministro dell'Interno Matteo. Nella Relazione annuale dicono senza giri di parole che "le navi delle ong sono un vantaggio logistico per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Piantedosi: 'Quando si hanno responsabilità di governo bisogna trasformare emozioni in valori e valori in azioni co… - marchesigrace : RT @NFratoianni: Quando il ministro dell’interno parla di ‘vocazione alle partenze’, ‘la disperazione non giustifica viaggi a rischi’ siamo… - alepileri67 : RT @buonweekend: Quando un governo colpevolizza i profughi che scappano da guerre e torture è un governo non solo incapace ma vile: la colp… - Danilo06311504 : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, naufragio di Cutro. Schlein e Saviano continuano lo sciacallaggio: dagli attacchi a Piantedosi e Salvini all… - 3filetti : RT @DavideGiac: Il ministro Piantedosi ignora la storia della nostra emigrazione, quando si partiva mettendo a rischio la vita. Il guaio de… -