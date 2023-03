"Piantedosi l'ha detta male. Ma...": stragi in mare, schiaffo di Giordano alla sinistra (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tuona contro chi attacca il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la sua dichiarazione sul naufragio di Crotone, Mario Giordano in diretta a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 28 febbraio: "La verità è che c'è solo un modo per fermare le stragi del mare ed è fermare le partenze. In queste ore c'è una grande polemica per le parole del ministro Piantedosi - 'la disperazione non può mai giustificare il mettere in pericolo la vita dei propri figli' - ora lui l'ha detta male perché così sembra che la colpa delle morti sia di chi è salito su quelle imbarcazioni con i propri figli", aggiunge il conduttore. "Per fermare le stragi del mare bisogna fermare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tuona contro chi attacca il ministro dell'Interno Matteoper la sua dichiarazione sul naufragio di Crotone, Marioin diretta a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 28 febbraio: "La verità è che c'è solo un modo per ferledeled è ferle partenze. In queste ore c'è una grande polemica per le parole del ministro- 'la disperazione non può mai giustificare il mettere in pericolo la vita dei propri figli' - ora lui l'haperché così sembra che la colpa delle morti sia di chi è salito su quelle imbarcazioni con i propri figli", aggiunge il conduttore. "Per ferledelbisogna fer...

